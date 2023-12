Tutto fatto per DUE RINNOVI in casa Inter: domani l’UFFICIALITÀ

Ultimi giorni dell’anno e l’Inter è pronta a festeggiare con le firme sui rinnovi di contratto. Domani, infatti, dovrebbe arrivare le ufficialità del prolungamento sia per Henrikh Mkhitaryan, sia per Federico Dimarco, come anticipato da La Gazzetta dello Sport.

Una notizia nell’aria da tempo, ma ora pronta a divenire realtà. Per l’armeno pronto un contratto fino al 2025, con opzione per il 2026, mentre per l’esterno dovrebbe essere da 4 milioni di euro a stagione, fino al 2028.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di due giocatori molto importanti come Mkhitaryan e Dimarco è un segnale di progettualità forte, che dimostra come l’Inter, al netto delle difficoltà economiche, ragioni in prospettiva per mantenere alta la competitività della propria rosa. Per il centrocampista armeno poi, c’è anche una firma entro fine anno ha anche un valore doppio: così facendo i nerazzurri potrebbero ancora usufruire del Decreto Crescita, abolito dal 2024.