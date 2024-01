Marelli: “Monza-Inter, DUE errori arbitrali”

Durante la puntata di Open Var, nella quale sono stati analizzati gli episodi arbitrali della 19^ giornata di Serie A, l’ex arbitro e opinionista di Dazn Luca Marelli ha espresso la propria opinione anche su Monza-Inter.

La gara in Brianza, terminata 5-1 a favore dei nerazzurri, è stata caratterizzata da un totale di tre calci di rigore concessi, due per gli ospiti e uno per i padroni di casa. Queste le parole di Marelli: “Sono valutazioni da campo in cui non poteva esserci l’intervento del Var, poi ci sono anche le valutazioni soggettive. Io non sono d’accordo con nessuno dei due rigori, ma il Var, per quanto riguarda Monza-Inter, non poteva intervenire: sono due valutazioni su altrettanti contatti che effettivamente c’erano stati e basate sull’intensità degli stessi“.

L’ex arbitro si riferisce ovviamente agli episodi che riguardano i contatti Darmian-Mota e Frattesi-Akpa Akpro. Nessun dubbio, invece, sull’evidente fallo di mano di Gagliardini sul colpo di testa di Lautaro.