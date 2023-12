Tiago Djaló arriva a gennaio? L’INDIZIO arriva da Ausilio

Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza nerazzurra per sostituire Juan Cuadrado, c’è anche quella di prendere un difensore spostando Matteo Darmian stabilmente in fascia. E in questo senso, si potrebbe anticipare un investimento previsto in estate a parametro zero. Il nome è quello di Tiago Djaló, difensore classe 2000 del Lille.

A domanda diretta, come riporta Sport Mediaset, Piero Ausilio ha risposto così: “È un profilo che stiamo seguendo, è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. È un giocatore molto interessante“.

Le parole sulle condizioni fisiche del portoghese potrebbero essere un indizio: l’Inter pensa a Djaló per l’estate, meno per il mercato invernale.