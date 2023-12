Sostituto di Cuadrado, esterno o difensore? L’Inter ha DECISO

Come annunciato da Piero Ausilio, l’Inter aggiungerà un calciatore a gennaio per sostituire numericamente Juan Cuadrado, che si opererà nella prossima settimana e rimarrà fuori per tre o quattro mesi.

Il club nerazzurro ha due strade da percorrere: prendere un esterno destro che sostituisca direttamente il colombiano come vice Dumfries; acquistare un difensore, in modo che Darmian possa traslocare stabilmente sulla corsia destra per dare il cambio all’olandese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno deciso: si cercherà un esterno di ruolo che ricalchi le caratteristiche di Cuadrado (che per la verità a Milano non si sono viste), ovvero spinta e capacità di saltare l’uomo. Inizialmente è stata accarezzata l’idea di anticipare a gennaio l’acquisto di Tiago Djaló previsto a zero in estate, ma per ora l’orientamento sembra diverso, come dimostra un indizio lanciato dal direttore sportivo.