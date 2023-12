Il calendario durissimo dell’Inter ha anche un lato positivo

Juventus, Napoli e Lazio da affrontare a casa loro, nel giro di 20 giorni, non può mai essere una buona notizia. Per il dispendio di energie che comporta, per il modo in cui l’Inter storicamente soffre queste tre trasferte. Ma c’è anche un lato positivo.

Il 17 dicembre, la squadra di Simone Inzaghi chiuderà di fatto il proprio giro di big match nel girone d’andata. Fino a questo momento, considerando le altre “sei sorelle”, ha vinto contro Milan, Roma e Atalanta e pareggiato con la Juventus. Domani il Napoli, poi la Lazio fra un paio di settimane.

Le tante trasferte difficili già affrontate o da affrontare a breve, faranno sì che nel girone di ritorno l’Inter possa sfidare le squadre alla sua altezza a San Siro. I nerazzurri affronteranno in casa l’Atalanta a gennaio, la Juventus a febbraio, il Napoli a marzo e la Lazio a maggio. Se non consideriamo quella con il Milan una vera e propria trasferta (aprile), l’unico big match lontano da San Siro sarà quello con la Roma, in programma a febbraio.