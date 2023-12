Napoli-Inter, De Laurentiis già si lamenta: “Ci vuole molto c…”

Aurelio De Laurentiis è stato ospite questa mattina al premio Campania Felix, sfruttando l’occasione per parlare anche di attualità, che in casa partenopea si chiama Inter. Il presidente del Napoli, questa volta, si è lamentato per le assenze, quelle degli infortunati Mathias Olivera e Mario Rui. Queste le dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.

“Non abbiamo il terzino sinistro, ce ne sono due infortunati. Poi abbiamo un nuovo allenatore, a cui abbiamo dato una grossa responsabilità perché ha dovuto affrontare subito Atalanta e Real Madrid, e al Bernabeu a pochi minuti dalla fine eravamo in pareggio. Adesso abbiamo un altro tour de force contro Inter e Juventus. Due giorni per preparare l’Inter sono sufficienti, senza due terzini? Mi sembra un po’ difficile. Ci vuole molto culo“.

L’opinione di Passione Inter

Dichiarazioni curiose, anche perché l’Inter si ritroverà nelle stesse condizioni, visto che entrambe sono reduci da una trasferta europea mercoledì. I nerazzurri, fra l’altro, non potranno contare su due terzi della difesa titolare – ovvero Pavard e Bastoni – per affrontare il secondo miglior attacco del campionato, che per giunta ritrova Osimhen da titolare giusto in tempo per la partita con l’Inter.