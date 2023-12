Inter, i PRECEDENTI con il Napoli sorridono a metà

C’è un’Inter a Napoli e un’Inter contro il Napoli. Questo è quanto emerge dai precedenti fra l’attuale squadra di Simone Inzaghi e quella di Walter Mazzarri, che si ritroveranno contro domenica sera alle 20:45.

L’Inter a Napoli: precedenti

In terra campana, infatti, la tradizione è pessima. Nel nuovo millennio, prendendo in considerazione solo il campionato, i nerazzurri si sono imposti soltanto una volta su 17 incontri, rimediando 10 sconfitte e 6 pareggi. L’aspetto positivo è che si tratta di una vittoria relativamente recente: era il 6 gennaio 2020, primo anno di Antonio Conte in panchina. All’Epifania, l’Inter si impose con un netto 3-1 grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro. Per ritrovare un’altra vittoria a Napoli in Serie A, bisogna andare indietro fino al 18 ottobre 1997: 0-2, Galante e autogol di Turrini. In panchina c’era Gigi Simoni e in campo Ronaldo il Fenomeno, in piena onnipotenza calcistica.

L’Inter contro il Napoli: precedenti

Se però tralasciamo il fattore campo, la tradizione recente contro il Napoli è tutto sommato positiva. Negli ultimi 8 incroci in campionato, l’Inter vanta 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La sfida più recente è stata persa dalla squadra di Inzaghi contro quella di Spalletti, già aritmeticamente campione d’Italia, lo scorso 21 maggio. I nerazzurri, tuttavia, erano imbottiti di riserve per una sfida che arrivava a cavallo tra la semifinale di ritorno in Champions contro il Milan e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Domani, almeno da questo punto di vista, sarà tutta un’altra storia.