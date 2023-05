Il conto alla rovescia è già partito. Inter e Manchester City sono proiettate alla finale di Champions League del 10 giugno, il grande obiettivo per fare la storia. Prima della partitissima, però, per entrambe le formazioni c’è ancora un percorso da completare in patria, con partite da non sottovalutare.

L’Inter prima della notte di Istanbul giocherà quattro partite, tutte di alto livello:

trasferta in casa del Napoli campione d’Italia;

finale di Coppa Italia contro la Fiorentina;

scontro diretto a San Siro con l’Atalanta;

trasferta sul campo del Torino, attualmente in programma il 4 giugno;

il 10 giugno la finale col City.

Ma anche il Manchester City di Guardiola non ha sfide da sottovalutare, anche se ormai per chiudere i discorsi per il titolo della Premier League basta conquistare 3 punti in 3 partite (basta quindi anche una sola vittoria) o che l’Arsenal non vinca una delle prossime due gare.

domenica 21 maggio sfida in casa contro il Chelsea;

mercoledì trasferta sul campo del Brighton in corsa per un posto in Europa;

il 28 maggio trasferta contro l’insidioso Brentford;

il 3 giugno finale di FA Cup, derby sentitissimo contro il Manchester United;

il 10 giugno la finale con l’Inter.

Per l’Inter vincere a Napoli potrebbe rappresentare un colpaccio fondamentale in ottica quarto posto che permetterebbe di vivere con più serenità le gare finali di campionato a pochi giorni dalla finalissima.