INZAGHI COME CONTE?

L’Inter di Inzaghi è nel suo miglior momento. Dopo mesi un po’ altalenanti, i nerazzurri sono ora in grande forma e sembrano pronti al concitato finale di stagione. A far discutere sono state le parole di Lukaku, che ha lasciato intendere come sia servito un cambio di mentalità rispetto al passato, con un ritorno a princìpi più conservatori e difensivi, che, a detta del belga, erano meglio introiettati dalla squadra.

Inevitabilmente, il richiamo all’Inter dello Scudetto è stato immediato, con La Gazzetta dello Sport, che ha parlato, addirittura, di un presunto “effetto Conte”. Un paragone che rischia di sminuire i non pochi meriti dell’attuale tecnico nerazzurro, a partire dall’eccezionale percorso in Champions League.

Ma è davvero così? Non proprio. Vediamo insieme allora le differenze tra l’attuale squadra di Inzaghi e quella che Conte portò al successo ormai due anni fa.

