Calhanoglu infiamma il derby: che stoccata al Milan!

Sarà soprattutto la partita di Hakan Calhanoglu quella di questa sera tra Inter e Milan. Il centrocampista turco, in quanto ex dell’incontro, sente più di chiunque altro la sfida del derby della Madonnina.

Il calciatore dell’Inter, per accendere sin da adesso la rivalità con i suoi ex colori, ha postato una storia su Instagram rimarcando la stella di vantaggio conquistata dai nerazzurri nella passata stagione rispetto a quello milanista. Questo il messaggio inviato da Calhanoglu in vista di Inter-Milan: