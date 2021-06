GdS – La posizione di Hakan Calhanoglu nell’Inter di Simone Inzaghi

Il centrocampista turco verrà schierato in posizione di mezzala

In attesa di visite mediche e firma sul contratto che arriveranno nella giornata odierna, si sta dibattendo parecchio su quello che sarà il ruolo che Hakan Calhanoglu ricoprirà nello schieramento nerazzurro. Come sappiamo, il cambio in panchina da Simone Inzaghi ad Antonio Conte non produrrà alcun cambiamento per quanto riguarda il modulo, visto che l'ex tecnico biancoceleste anche alla Lazio utilizzava lo stesso 3-5-2 del leccese anche se con un'interpretazione più offensiva.