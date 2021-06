Mercato – L’Inter pensa di vendere Esposito: c’è il Sassuolo. Pirola torna al Monza

I due talenti nerazzurri sono stati fuori in prestito nel corso dell'ultima stagione

Calda anche la pista che potrebbe consentire a Pirola di tornare in prestito al Monza, con diritto di riscatto e controriscatto per l'Inter. Questo il riassunto del giornalista: "L’Inter sta pensando di vendere Sebastiano Esposito per realizzare una importante plusvalenza intorno ai €10M: contatti in corso col Sassuolo. Monza e Inter hanno accordo per il prestito con diritto di riscatto (€7M) e controriscatto di Lorenzo Pirola (classe 2002), ma non c’è ancora l’intesa sull’adeguamento e allungamento del contratto del difensore. Operazione a oggi - nonostante le tante voci - non ancora chiusa".