Calhanoglu: “Arrivate tante offerte, ma ho sempre detto una cosa”

Hakan Calhanoglu ieri si è ripreso il posto da titolare con la sua Turchia nella partita contro l’Islanda, ma il c.t. Vincenzo Montella lo ha sostituito all’intervallo per precauzione, dopo i problemi fisici riscontrati dal centrocampista durante Inter-Atalanta.

Al termine della gara, il numero 20 nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche di quanto è avvenuto in estate in sede di calciomercato, con il forte interessamento del Bayern Monaco su tutti: “Ho ricevuto tante offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter e poi l’Inter non mi lascerà andare. Non è quindi una cosa in mio potere, io cercherò solo di giocare al livello più alto possibile“.