Monza-Inter, Inzaghi a sorpresa: fuori un big per scelta

Con la sosta per le nazionali ormai agli sgoccioli, nel mirino per l’Inter c’è adesso la trasferta di Monza di domenica sera (ore 20:45). La gara contro gli uomini di Alessandro Nesta aprirà un trittico che vedrà i nerazzurri sfidare Manchester City e Milan nel giro di una settimana.

I big match alle porte, uniti alle fatiche con le rispettive nazionali, potrebbero spingere Simone Inzaghi a rinunciare ad alcuni giocatori normalmente titolari indiscussi. Fra questi – secondo La Gazzetta dello Sport – c’è Lautaro Martinez, reduce dalla gara contro il Cile vinta nella notte italiana fra giovedì e venerdì e atteso dalla trasferta in Colombia, questa era alle 22:30.

L’argentino sarà ad Appiano Gentile soltanto nella giornata di giovedì, a tre giorni da Monza-Inter. Per questo, il tecnico piacentino potrebbe preservarlo e optare per una panchina iniziale, con il Toro pronto a entrare in caso di necessità. Ovviamente, Lautaro sarà poi titolare nella super sfida di Champions League e nel derby.