La pagella di Bastoni che ha fatto INFURIARE gli interisti

Alessandro Bastoni è risultato (ancora una volta) fra i migliori in campo in Israele-Italia, match nel quale ha occupato la posizione di difensore centrale in una linea a tre. L’interpretazione è stata vincente, visto che si è proiettato spesso in avanti, sia a centrocampo sia sulla sinistra formando l’asse consolidato all’Inter con Federico Dimarco.

A molti tifosi nerazzurri, tuttavia, non è andato giù il metro di paragone utilizzato da La Gazzetta dello Sport, che ha ritratto Bastoni ispirarsi a Riccardo Calafiori, giocatore che in carriera ha dimostrato sicuramente meno rispetto all’interista, che fa dell’interpretazione offensiva del ruolo una sua prerogativa da diverse stagioni. Questa la pagella entrata nell’occhio del ciclone, nonostante il voto 7:

“Cerca di fare il Calafiori in fase di impostazione e d’inserimento. È meno a suo agio del difensore dell’Arsenal nel palleggio, ma quando si butta in avanti fa male. Una certezza“.