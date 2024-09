Inter, via libera per il bomber a zero: “Ha aperto alla Serie A”

L’anno prossimo l’Inter dovrà dotarsi di un nuovo attaccante sul calciomercato, visto che il prossimo 30 giugno andranno a scadenza (e non verranno rinnovati) i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, liberando così spazio salariale per un innesto nel reparto avanzato nerazzurro.

Come di consueto, il presidente Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno già scandagliando le diverse opportunità con largo anticipo. Fra queste c’è Jonathan David, attaccante classe 2000 canadese che potrebbe liberarsi a parametro zero fra un anno, qualora non arrivasse il rinnovo con il Lille.

Il giocatore non ha escluso a priori la possibilità di prolungamento, ma l’epilogo più probabile rimane l’addio. Su di lui ci sono da tempo gli occhi della Premier League, con il Chelsea principale club interessato.

Tuttavia, nelle dichiarazioni recenti del giocatore evidenziate da Tuttosport si trova un indizio che apre le porte anche ad altri campionati, fra cui la Serie A: “Sono aperto a qualsiasi soluzione. Penso che ovviamente la Premier League sia considerato uno dei migliori campionati al mondo. Ma per me non è Premier League o niente: sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide“.

Sempre secondo il quotidiano torinese, su David oltre all’Inter c’è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che lo insegue dai tempi del Napoli. Potrebbe profilarsi quindi un nuovo duello fra nerazzurri e bianconeri e ancora per un giocatore del Lille, proprio come per Tiago Djaló a gennaio. In quel caso la spuntò la Juve, ma l’affare non si è rivelato propriamente un successo, tant’è che il giocatore si trova attualmente in prestito al Porto.