RIVELAZIONE di Mercato: “La Juventus su Frattesi”

I numeri di Davide Frattesi si confermano estremamente positivi, sia all’Inter che con l’Italia. Se in nerazzurro l’anno scorso è riuscito a segnare 8 gol nonostante un ruolo da comprimario, in azzurro è già arrivato a 7 reti: il centrocampista romano è il miglior realizzatore della gestione da c.t. di Luciano Spalletti.

La sua situazione a Milano, tuttavia, non dovrebbe cambiare neppure in questa stagione. Molto probabilmente avrà più spazio, ma è difficile che – allo stato attuale – Frattesi riesca a scalzare i titolarissimi Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan diventando titolare. E anzi, la concorrenza è aumentata con l’arrivo di Piotr Zielinski.

L’ex Sassuolo non ha mai fatto polemica, ma a inizio estate è avvenuto un incontro nella sede dell’Inter con il procuratore Beppe Riso, che ha chiesto un chiarimento in merito all’impiego pensato per il suo assistito.

In quei giorni – svela La Gazzetta dello Sport – la Juventus ha provato a “cavalcare la sua voglia di giocare” sul mercato, proponendosi come acquirente e facendo leva su uno spazio maggiore da garantire al ragazzo. Tuttavia, l’Inter è stata irremovibile in sede di mercato sulla posizione di Frattesi, che resta un intoccabile nella rosa di Simone Inzaghi.