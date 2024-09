Nuovo ruolo per Zielinski: “Ci prova anche Inzaghi”

Piotr Zielinski è ancora in attesa dei suoi primi minuti con la maglia dell’Inter. Assente all’esordio di Genova per un problema muscolare, il centrocampista si è accomodato in panchina nelle gare di San Siro contro Lecce e Atalanta, senza però scendere in campo.

Durante questa sosta, l’ex Napoli si è aggregato alla sua Polonia, con la quale ha disputato due partite ed entrambe da titolare, rimanendo in campo 82 minuti contro la Scozia (vittoria 3-2) e 62 contro la Croazia (sconfitta 1-0). In tutte e due le occasioni, Zielinski ha agito sì in un 3-5-2, ma da regista e non da mezzala.

La Gazzetta dello Sport svela che, durante queste prime settimane ad Appiano Gentile, anche Simone Inzaghi lo ha provato in quel ruolo più di una volta in allenamento. In ogni caso, il ruolo ritenuto più congeniale è quello di mezzala sinistra, all’interno di un dualismo con Henrikh Mkhitaryan. Ma non è da escludere che Zielinski possa diventare anche un’alternativa ad Hakan Calhanoglu, per necessità o per scelta.