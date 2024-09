La Gazzetta su Frattesi: “Non sappiamo come farà Inzaghi ora”

Davide Frattesi ha messo ancora una volta il timbro sul successo della Nazionale, segnando il gol del temporaneo 0-1 in Israele-Italia. ll centrocampista è ormai una vera e propria sentenza, come dimostrano le 7 reti realizzate in Azzurro: viaggia a una media di una ogni tre partite.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne esalta le qualità, parlando di doti da “falso centravanti” verissimo cannoniere”. E il collegamento viaggia diretto verso l’Inter, tant’è che la rosea scrive: “Non sappiamo come farà Inzaghi con questo dodicesimo titolare, ma è difficile che in futuro, Barella o meno, Spalletti possa rinunciare al suo goleador“.

Fino a questo momento, Frattesi ha totalizzato 53 minuti con la maglia nerazzurra, subentrando nel secondo tempo contro Genoa, Lecce e Atalanta. Dopo la sosta comincerà la Champions League e quindi le partite ravvicinate, quindi la mezzala avrà sicuramente più spazio. Forse già da domenica a Monza.