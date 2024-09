I derby dell’Inter nel campionato 2024-25: chi vincerà?

L’Inter, fresca vincitrice dello scudetto, è già partita alla grande in queste prime giornate di campionato e mostra, anche agli scettici, come pochi innesti, su una squadra affiatata, possano fare la differenza. Il 22 settembre, però, abbiamo già il primo “derby della Madonnina” contro il Milan. Chi, tra due squadre meneghine, avrà la meglio?

Il campionato è tornato e, con esso, tornano anche le grandi sfide del calcio italiano. La più famosa tra queste, il “derby della Madonnina”, si affaccia relativamente presto a questa nuova stagione. Il 22 settembre, infatti, allo Stadio Meazza, ci sarà Inter-Milan. I migliori bookmakers, ovviamente, guardano con grande interesse a questa sfida che, seppur arrivi alla quinta giornata, può comunque indicare già quale sia la squadra favorita di quest’anno.

I migliori siti di scommesse , recensiti da calcioefinanza.it, permettono, infatti, anche attraverso i pronostici, di dare un quadro più completo delle squadre più forti del campionato e, tra queste, non possiamo non annoverare le due milanesi. Il derby, dal 1909, è una cartina tornasole dello stato di salute di due tra le squadre più amate in Italia e nel mondo. Storicamente, l’Inter è la squadra che ha ottenuto più vittorie nella stracittadina anche se, a dispetto di ciò che dicono i tifosi, il computo è ancora abbastanza equilibrato tra vittorie, pareggi e sconfitte. Sono passati, certo, i tempi di Rivera e Facchetti, di Maldini e Ronaldo, di Ibrahimovic e Zanetti ma, ancora in questo campionato, sono tanti i motivi di interesse per questo match.

Nel girone di ritorno, poi, la squadra di Inzaghi , ritroverà i diavoli rossoneri il 2 febbraio, quindi in piena bagarre tra Champions League, campionato e Coppa Italia. Con un Martinez ancora alle prese con i postumi dell’infortunio , questo inizio di stagione ci sembra più interessante che mai. Certo, da una parte abbiamo il Milan che ha cambiato tutto e l’Inter che lasciato intatta l’ossatura di squadra. Dobbiamo, dunque, capire quali saranno le mosse degli allenatori (Fonseca è il nuovo coach dei rossoneri) e come si comporteranno vecchi e nuovi giocatori.

Siti di scommesse: Inter favorita per lo scudetto

Senza girarci troppo intorno, i siti scommesse sportive non hanno dubbi: è sempre l’Inter la favorita per lo scudetto con quote che viaggiano su 1,55. Al secondo posto abbiamo la Juventus di Motta con 3,50, il Napoli di Conte con 7,50 e, molto distanziato, il Milan di Fonseca a 15,00. Insomma, al di là di sorprese, che ci possono comunque essere, sembra che lo zoccolo duro dell’Inter possa dare grandi soddisfazioni anche quest’anno e che, senza dubbio, il rinnovamento di Motta, con tanti giocatori nuovi come Koopmeiners, Gonzalez, Coincecao, Thuram, possa dare buoni frutti.

Il pensiero vincente di tanti appassionati di pallone, che negli ultimi anni non hanno potuto non apprezzare il grande carattere della squadra nerazzurra, la sua tenacia e la sua voglia di giocare su ogni pallone senza mai perdere di vista l’obiettivo, sembra essere quello di scommettere sull’Inter e sulla sua solidità.

Siamo, mai come quest’anno, convinti che i nerazzurri vogliano fare bene anche in questa rinnovata Champions e ci auguriamo, dopo la brutta sconfitta in finale di due anni fa contro il Manchester City, che una squadra italiana possa arrivare sul tetto d’Europa in maniera trionfale (come d’altronde è accaduto, proprio quest’anno, in Europa League, grazie a una straordinaria Atalanta).