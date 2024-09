Tajon Buchanan intravede il ritorno in campo dopo il brutto infortunio rimediato in Copa America. L’esterno canadese, inserito nella lista Champions dell’Inter, sta bruciando le tappe e secondo indiscrezioni punta al rientro per la seconda metà di ottobre, pronto a mettersi a disposizione per uno dei periodi più intensi di questa stagione.

Indirettamente il rientro di Buchanan cambia alcune strategie di Inzaghi anche per la difesa. Secondo il Corriere dello Sport infatti non è da scartare la possibilità di un impiego del nuovo arrivato Tomas Palacios anche nella posizione di centrale di difesa, considerando che con il canadese a sinistra, Carlos Augusto potrebbe scalare nuovamente ad occupare la casella di vice Bastoni. A quel punto, l’argentino arrivato dall’Independiente Rivadavia proprio per ricoprire quel ruolo, potrebbe essere utilizzato alle spalle di Acerbi e de Vrij per cominciare a costruire il nuovo centrale del futuro, visto che a fine stagione è probabile che almeno uno dei due centrali attuali saluterà la truppa nerazzurra.

L’opinione di Passione Inter

Con i suoi quasi due metri di altezza e la buona abilità tecnica palla al piede, Palacios è un profilo ancora tutto da scoprire ma con mezzi importanti su cui poter costruire un centrale del futuro. In attesa di un possibile colpo più pronto per il 2025, l’idea di lavorarci un anno potrebbe essere molto interessante.