Colpo di scena Buchanan: “C’è la data per il ritorno in campo anticipato”

Tajon Buchanan va di fretta e tutte le fonti ormai concordano: il canadese tornerà in campo prima del previsto dopo il brutto infortunio alla tibia riportato in Copa America. La Gazzetta dello Sport, nello specifico, preannuncia per inizio ottobre il rientro a pieni giri e a metà mese, si legge, potrà avere i primi minuti ufficiali della stagione. Le gare contro la Roma e la terza giornata di Champions League con lo Young Boys potrebbero essere dunque obiettivi concreti per rivedere Buchanan in maglia nerazzurra in gare ufficiali, almeno per qualche minuto.

L’opinione di Passione Inter

Da questa notizia si capiscono anche le ultime mosse di mercato e non solo. La scelta di inserire il canadese in lista Champions ha sicuramente più senso ora, considerando che a questo punto dovrebbe essere disponibile per più della metà delle gare del girone. Così come si comprende la volontà di puntare su Palacios, un giovane difensore su cui poter lavorare con calma ora che i vari ruoli di difesa ed esterno sono coperti con giocatori duttili.