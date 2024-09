Lautaro: “Pallone d’Oro? Merito di essere qui e posso competere”

Dato per molti tra i favoriti alla vittoria finale del Pallone d’Oro, Lautaro Martinez non si è affatto nascosto in merito alle sue chance nel post-partita del match vinto per 3-0 dalla Nazionale Argentina contro il Cile. L’attaccante dell’Inter, rientrato tra i 30 candidati alla vittoria del premio, potrebbe posizionarsi nei piani alti della classifica finale.

Questo il suo commento ai microfoni di TNT Sports: “Il Pallone d’Oro? Credo che per la stagione che ho fatto, merito di essere arrivato a questo punto. Ho lavorato molto, ho sofferto tanto negli anni precedenti. È la seconda volta consecutiva che sono alla fase finale del Pallone d’Oro e sono in corsa per competere”.