Classe ’88 Francesco Acerbi, classe ’92 Stefan de Vrij: è lì, al centro della difesa, che l’Inter guarda con attenzione alle carte d’identità. Nel 2025 scadranno i contratti di entrambi i centrali e nei prossimi mesi verrà presa una decisione. Probabile che almeno uno dei due possa salutare, logico quindi lavorare con anticipo alla ricerca di un erede.

Il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi che questa stagione possa servire per provare anche il nuovo arrivato Tomas Palacios lì in mezzo in preparazione per il campionato 2025/2026. Ma potrebbe non bastare. Lo stesso quotidiano, infatti, sottolinea la necessità di un acquisto e come da alcune settimane a questa parte ribadisce che il nome principale nel mirino della dirigenza nerazzurra è quello di Jaka Bijol, sloveno classe ’99 dell’Udinese già seguito più volte nelle ultime sessioni di mercato. È lui ora, secondo il quotidiano, l’obiettivo caldo.