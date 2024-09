VIDEO – Pio Esposito nella storia: POKER in Nazionale

Francesco Pio Esposito è letteralmente scatenato. L’attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter ma in prestito allo Spezia, già in rete alla prima giornata di Serie B contro il Pisa, si è ripetuto con la Nazionale Under 21.

L’Italia ha infatti battuto per 7-0 San Marino, risultato non così clamoroso visto lo spessore dell’avversario, ma il poker con cui Pio Esposito ha regolato gli avversari entra dritto nella storia: prima di lui, solo Alberto Gilardino era riuscito a segnare quattro gol con la maglia degli azzurrini, il 5 settembre 2003 contro il Galles. Di seguito i video dei suoi gol odierni:

