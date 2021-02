Camano (ag. Hakimi): “Tre anni fa poteva andare al Napoli, Giuntoli venne a cercarci”

Nel 2018, il Real Madrid cedette Achraf Hakimi in prestito al Borussia Dortmund: fu un trasferimento fondamentale per il marocchino, perché fu proprio con la maglia dei gialloneri che il calciatore ebbe l’opportunità di esplodere, finendo nei radar dell’Inter, che l’avrebbe portato a Milano nell’estate del 2020. Ma la carriera di Hakimi avrebbe potuto prendere tutto un altro verso se – come rivelato dal suo agente, Alejandro Camano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss – nel 2018 avesse firmato con il Napoli.

Ecco il retroscena che il procuratore del marocchino, a proposito, rivela all’emittente radiofonica partenopea: “Hakimi poteva essere del Napoli tre anni fa con Sarri, aveva 18 anni e Giuntoli ci cercò”, afferma. E chissà: occorre ragionare a suon di se e di ma, ma non è difficile immaginare come l’Inter – che oggi si gode la freccia marocchina – debba ringraziare se l’accordo non andò a buon fine. Perché, probabilmente, oggi si parlerebbe di Hakimi come gioiellino del Napoli: un gioiellino decisamente fuori mercato.

QUALE FUTURO PER VANHEUSDEN?>>>