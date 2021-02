Colantuono sullo Scudetto: “Inter avvantaggiata. Lukaku? Tra i migliori 3 in Europa”

Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Atalanta, Torino e Udinese, ha parlato a i microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sulla serratissima lotta Scudetto proprio nella settimana del Derby di Milano, match che può rivelarsi decisivo. L’Inter infatti, dopo essere passata in testa alla classifica dopo la vittoria con la Lazio, potrebbe dare una mazzata morale pesantissima al Milan.

Colantuono ha dichiarato: “I rossoneri hanno fatto sinora un campionato straordinario, a prescindere dagli ultimi risultati. Non mi sbilancio, non so se questa giornata potrà essere lo spartiacque per lo Scudetto, tuttavia sicuramente l’Inter è avvantaggiata. Non avere le coppe europee può aiutarla a concentrarsi e preservare energie. Lukaku? Lo considero tra i primi 3 centravanti d’Europa. Ha dimostrato che giocatore è, fa reparto da solo. E pochi altri giocatori possono permettersi certi strappi”.

