Klinsmann esalta Lukaku: “E’ tra i primi cinque al mondo. Da lui mi aspetto almeno altri dieci gol”

Romelu Lukaku non è come Lewandowski o Ibrahimovic, perché – semplicemente – è Romelu Lukaku: potrebbe essere questo un appunto da aggiungere alle considerazioni a cui oggi, in un’intervista a ESPN, l’ex calciatore dell’Inter Jurgen Klinsmann si è concesso circa le prestazioni dell’attaccante belga nell’ultimo anno e mezzo in nerazzurro.

Ha dichiarato Klinsmann: “A oggi, Lukaku è tra i migliori cinque attaccanti al mondo”. E poi: “Il belga ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza – ha proseguito – Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro (contro la Lazio, ndr), gioca con i compagni, torna anche per aiutare la difesa. Penso debba essere orgoglioso di se stesso e deve continuare così. Se fa altri dieci gol nelle restanti partite, sarebbe fantastico”.

