Cambia il futuro di Carlos Augusto: la firma è vicina

Uno dei protagonisti della nuova Inter di mister Cristian Chivu in questi primi tre mesi di stagione, è stato (forse un po’ a sorpresa) Carlos Augusto. Il difensore brasiliano ha fatto vedere buone cose e ha mostrato tutta la sua affidabilità e duttilità giocando sia da esterno sinistro di centrocampo che da braccetto in difesa.

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, la società è molto soddisfatta del suo rendimento e vuole confermarlo a lungo in rosa. Per questo è in trattativa con l’agente dell’ex Monza – si tratta di Beppe Riso – per raggiungere un accordo su un rinnovo di contratto con aumento di ingaggio e valido fino al 2030. Queste le info del quotidiano:

“L’obiettivo è quello quindi di arrivare Carlos Augusto è stato protagonista contro Il Kairat all’accordo con il calciatore entro le prossime settimane. Lo stesso ex Monza ha già dato il proprio assenso alla firma ed è pronto a sposare nuovamente il progetto del club per altri anni. Sul tavolo c’è un accordo da circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2030, con durata e dettagli specifici ancora da definire”.