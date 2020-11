Social – Tra campioni ci si riconosce: i complimenti di Javier Zanetti a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è entrato ulteriormente nella storia dei motori con la vittoria del settimo titolo iridato in Formula1, eguagliando il leggendario Michael Schumacher. In tanti nel mondo dello sport si sono complimentati con il pilota inglese per l’impresa, tra cui anche l’ex capitano dell’Inter, e ora vicepresidente del club, Javier Zanetti.

Zanetti infatti, sul proprio profilo Twitter, si è complimentato così con il pluri campione del mondo: “Complimenti a Lewis Hamilton per il suo 7° titolo! Uno straordinario campione e modello per tutti nello sport, congratulazioni Lewis!”

Evidentemente, a prescindere dallo sport di origine, di fronte a tali esempi di bravura così evidenti, i campioni si riconoscono a vicenda come tali.