Dall’Inghilterra – Roy Hodgson medita lo sgambetto di mercato all’Inter?

Roy Hodgson purtroppo non ha lasciato una grande ricordo in nerazzurro, specie dopo la decisione di cedere un campione del calibro di Roberto Carlos. Il tecnico inglese, nonostante i 73 anni di età, è ancora sulla cresta dell’onda e attualmente siede sulla panchina del Crystal Palace. E, secondo quanto riportato dal Daily Sunday, i suoi piani di mercato potrebbero cozzare proprio con quelli dell’Inter.

Pare infatti che anche il club inglese sia sulle tracce di Marcos Alonso, esterno mancino tanto caro a Antonio Conte e finito ai margini della rosa al Chelsea. Il recente acceso litigio con Lampard, tecnico dei blues, e l’arrivo a Londra di Ben Chilwell, titolare inamovibile a sinistra, lo hanno messo definitivamente sulla lista dei partenti per gennaio. E ‘Roy’ pare voglia convincerlo a cedere alla sua corte.

Hodgson infatti apprezza molto il calciatore e lo vorrebbe per rinforzare il Palace, in cerca di calciatori di qualità ed esperienza. Chi vincerà questo possibile “Derby” di mercato? L’Inter o il suo ex allenatore?

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<