Juventus su Eriksen? Sabatini: “Non si farà per paura dei club”

Il rapporto di Christian Eriksen con Antonio Conte e con l’Inter fatica a decollare. Il centrocampista danese dal suo arrivo a Milano non è mai riuscito a trovare continuità in campo ed il suo futuro è dunque sempre più in bilico, nonostante sia passato meno di un anno dal suo acquisto dal Tottenham.

I club interessati ad Eriksen sono tanti, così come sono chiare anche le richieste della società nerazzurra: nessuno scambio, solo operazioni a titolo definitivo. Anche la Juventus – tra le tante – ha messo gli occhi su di lui, seppur non sembra esserci un interesse concreto. Del possibile intrigo di mercato ne ha parlato Sandro Sabatini ai microfoni di Tutti Convocati: “Eriksen alla Juventus? Non si farà perché all’ultimo momento prevarrà la paura di una delle due squadre sui possibili risultati di un trasferimento del genere”.

