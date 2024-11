Cannavaro, pressione sull’Inter: “Costretti a battere il Napoli”

Fra i doppi ex intervistati alla vigilia di Inter-Napoli c’è anche Fabio Cannavaro. L’ex difensore ha parlato al Corriere della Sera e non ha fatto nulla per nascondere il suo tifo sfrenato per i partenopei, ricorrendo alla solita e scontata tattica sull’Inter favorita. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli in questa sfida ha un vantaggio. È la partita ideale perché può gestire il vantaggio in classifica. Non ha obblighi, l’Inter è costretta a vincere, per il gioco del Napoli è più semplice. L’Inter è la favorita, sia individualmente che come squadra. Deve vincere per scavalcare il Napoli e proiettarsi verso la testa del campionato. Al momento è la squadra più attrezzata […]. Il Napoli, e non sembri un paradosso, deve approfittare proprio di questo. Del peso psicologico che questa partita può avere sugli avversari. E c’è l’effetto stanchezza da Champions“.