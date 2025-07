Capello: “Inter si è sopravvalutata, la bacheca resta vuota”

In seguito alla conclusione ufficiale della stagione dell’Inter con l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, è tempo di trarre bilanci e analisi del percorso nerazzurro. Uno degli opinionisti chiamato a fornire un suo commento è l’ex allenatore Fabio Capello che non ci è andato giù per nulla leggero.

L’ex tecnico di Milan e Juventus ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato della stagione dell’Inter senza nessun trofeo: “Perdere le finali capita nel calcio e aiuta a formarti. Alla fine però ciò che conta è sempre la bacheca e quella dell’Inter quest’anno è rimasta vuota. […] Ho l’impressione che la squadra si sia un po’ sopravvalutata”.

Capello poi chiude parlando su cosa sia utile per ripartire: “Al Mondiale la stanchezza ha influito, i brasiliani erano più abituati. Ho visto alcuni giocatori impegnarsi alla grande come Barella o Lautaro, ma anche un cambio di mentalità. Mi riferisco ai giovani come Pio Esposito, Carboni e Sucic, il più interessante dei nuovi”.