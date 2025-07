Queste cessioni SBLOCCANO il nuovo colpo dell’Inter

Terminata la stagione sul campo, ora al centro dei pensieri dell’Inter c’è il calciomercato. I nerazzurri hanno già investito 70 milioni, ma la necessità di rinforzi per la rosa di Chivu non si è di certo esaurita. Specie ora che il futuro di Hakan Calhanoglu sembra essere sempre più in bilico.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’addio del turco potrebbe aprire le porte al sogno Ederson dall’Atalanta, sebbene la trattativa potrebbe non essere semplicissima dal punto di vista economico. Ecco perché i nerazzurri potrebbero guardare con interesse ad alcune cessioni per finanziare i prossimi investimenti.

Gli indiziati per iniettare denaro fresco nelle casse del calciomercato potrebbero essere Yann Bisseck e Sebastiano Esposito, sebbene la Rosea, ponga l’attenzione anche sul futuro di Davide Frattesi e sulla clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries.