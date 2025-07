“Frattesi ha grande mercato”: l’ANNUNCIO sul suo futuro

Dallo scorso mese di gennaio si continua a parlare con insistenza del futuro di Davide Frattesi in casa Inter. Il centrocampista classe 1999 è infatti da ormai mesi un nome molto chiacchierato in ottica calciomercato perché nella scorsa finestra invernale il suo agente aveva cercato di portarlo alla Roma per farlo giocare di più.

Alla fine però l’Inter ha scelto con fermezza di tenere Frattesi visto che aveva davanti ancora sei mesi molto intensi di stagione. Adesso però che è arrivata la sessione estiva, la dirigenza nerazzurra deve risolvere questo dubbio di mercato che si trascina da mesi visto che i club interessati all’ex Sassuolo non mancano di certo.

Come si legge dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, c’è un annuncio piuttosto chiaro su quello che è il mercato attorno a Frattesi. Ci sono infatti diverse squadre italiane e poi l’ultima ipotesi legata all’Atletico Madrid che vorrebbe la mezzala romana perché piace al tecnico Simeone: l’Inter dovrà quindi fare una scelta in fretta.