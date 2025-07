Si complica l’affare Calhanoglu: uno scenario spaventa l’Inter

Uno dei primi punti di domanda in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato è quello relativo al caso Hakan Calhanoglu che è esploso nelle scorse ore, subito dopo all’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, con le parole forti di Lautaro Martinez che hanno fatto molto discutere.

Il club nerazzurro adesso deve quindi cercare di raggiungere un accordo per il bene comune con il regista turco che sembrerebbe essere intenzionato a tornare in Patria per vestire la maglia del Galatasaray. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, però la volontà della società è comunque quella di monetizzare bene con l’ex Milan.

Il Galatasaray al momento non ha ancora offerto quei 35/40 milioni di euro che l’Inter vuole per far partire Calhanoglu e questo è un problema nell’affare. I nerazzurri però non possono neanche tirare troppo la corda sul prezzo se il turco chiedere con insistenza la cessione: lo scenario che spaventa è infatti quello di un addio in saldo del numero 20.