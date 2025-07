TUTTI i nomi per il dopo Calhanoglu all’Inter

Il futuro di Calhanoglu è uno dei grandi temi in casa Inter nelle ultime settimane. Dopo lo scontro a distanza con Lautaro Martinez, il destino del centrocampista turco sembra essere sempre più lontano da Milano, in attesa di una proposta ufficiale per la sua cessione.

Intanto, l’Inter ha già iniziato a cautelarsi, con diversi nomi nel taccuino dei dirigenti in lizza per sostituirlo. Il sogno è Ederson dell’Atalanta, ma l’operazione potrebbe non essere così semplice, vista anche la richiesta elevata dei bergamaschi.

Alle spalle del brasiliano, allora, rimane sempre valida l’opzione Rovella dalla Lazio, già da tempo accostato ai nerazzurri, ma che ora non sembra convincere più così tanto. Starebbe prendendo piede, invece, la pista Stiller dallo Stoccarda

Altro nome emerso negli ultimi giorni, invece, è Hjulmand dello Sporting Lisbona, che potrebbe rappresentare un profilo “più muscolare” e più in linea con la filosofia di Chivu. Sempre in questo senso si può leggere l’interesse per Frendrup del Genoa.

Infine, ci sono altri nomi accostati ai nerazzurri, che però sembrano essere dei profili indicati più per sostituire l’eventuale partenza di Asllani. Si tratta di nomi come Bernabé e Keita dal Parma o Nicolussi Caviglia dal Venezia.