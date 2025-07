Felipe Melo lancia l’appello per l’addio di Calhanoglu

Felipe Melo, ex giocatore dell’Inter e del Galatasaray, si è espresso in merito alla questione del trasferimento di Calhanoglu. Il brasiliano ha lanciato un appello sul suo profilo X, invitando il giocatore nerazzurro al trasferimento in Turchia.

Queste le sue parole e il post originale sui social:

“La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità… Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray. Forza Capitano”.