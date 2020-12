Capello non ha dubbi: “L’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto. Conte sa come gestire la rosa”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista televisivo, vota Inter nella lotta scudetto. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Roma e Milan non ha dubbi nel considerare la squadra di Conte favorita per la vittoria finale.

Ecco le sue parole: “ Appena si è messa ad aspettare e fare contropiede, ha vinto sette partite di fila. Se è la favorita per lo scudetto? Sì, io dico Inter da inizio campionato. Ha la rosa più ampia e l’allenatore conosce bene tutti i giocatori”.

