Stringara consiglia l’Inter: “Gomez è quello che manca a Conte. Paredes? E’ più forte di Brozovic”

Sarà un mese di gennaio delicato per l’Inter, che cerca di allungare la propria striscia di successi in campionato. Gli uomini di Antonio Conte domenica affronteranno il Crotone e l’obiettivo è di tentare il sorpasso sul Milan per inseguire il sogno Scudetto. Della stagione della Beneamata ha parlato l’ex calciatore Paolo Stringara, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “In vista del mercato che è alle porte, l’Inter dovrebbe aggiungere un po’ di tecnica. Ha giocatori molto fisici e se aggiunge anche quelli tecnici potrebbe fare il salto di qualità definitivo. Il Papu Gomez sarebbe l’ideale: riesce sempre ad aprire le partite, anche nei momenti difficili. Paredes? Mi piace molto, lo preferisco a Brozovic. Per la lotta Scudetto vedo l’Inter favorita, più di Juventus e Milan”.

