Carnevale: “Non mi aspettavo che Handanovic potesse arrivare a certi livelli. Ecco come ho scoperto il suo talento”

Samir Handanovic difende da ormai otto lunghi anni la porta dell’Inter. La sua scoperta si deve ad Andrea Carnevale, capo degli osservatori dell’Udinese, società che lo ha portato in Italia. In un’intervista a Dazn, l’ex compagno di reparto di Maradona ai tempi del Napoli racconta come ha scovato il suo talento e traccia un resoconto della sua carriera.

OLTRE LE ASPETTATIVE – “Io davvero non pensavo che Handanovic oggi potesse essere il numero uno d’Europa tra i portieri insieme ad altri. Forse ha fatto più di quello che mi aspettavo io, perché è un grande professionista. So che mangia bene quotidianamente, ha un’alimentazione straordinaria, si allena bene… Ha fatto molto di più di quello che pensavo“.

LA SCOPERTA – “L‘ho visto nel lontano 2002 a Longarone con la Nazionale slovena, che giocava contro l’Italia, ed era una nazionale di Serie C. In quella partita prese tre gol senza fare nemmeno una parata. Però io rimasi affascinato da questo portiere, per la fisicità e per l’eleganza che mostrava in campo nonostante avesse preso tre gol. Lo segnalai, lo portai a Udine per farlo provare dal nostro preparatore di allora Alessandro Zampa. Che quando lo vide dopo una settimana, venne da me e mi disse: ‘Andrea, questo qui diventerà forte’. Per me fu una grande soddisfazione“.

