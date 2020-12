Bocelli: “L’Inter di oggi ci fa soffrire. Bastoni un amico, Lukaku? Lo ammiro per un motivo”

Andrea Bocelli, cantante lirico e noto tifoso nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Fifa.com, a margine della serata “The Best Fifa”, per parlare del suo legame con il calcio e con l’Inter.

Ecco le sue parole: “Ho amato il calcio da quando ero un ragazzino in collegio. Allora ascoltavo sempre ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ su una radio portatile. Questa è una grande passione di tutti gli italiani, per i quali non si invecchia mai. È un modo per restare un bambino, anche della mia età. Quando sono diventato tifoso dell’Inter, la squadra era molto, molto forte e ha vinto tutto. Ricordo ancora la fantastica formazione della squadra, come ogni tifoso dell’Inter che si rispetti: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez, Corso!”.

Famiglia nerazzurra: “Ho trasmesso il mio amore per l’Inter ai miei due figli, Amos e Matteo. Ammetto che ci provo anche con mia figlia Virginia di otto anni, ma non sembra particolarmente interessata”.

L’Inter del presente: “La squadra fa soffrire i tifosi ancora e ancora. Ci sono davvero dei grandi giocatori nella rosa attuale che ammiro molto: Romelu Lukaku, ad esempio perché è sempre coinvolto con tutto il cuore, e Alessandro Bastoni, di cui sono amico. Anche Stefan de Vrij e il nuovo arrivato Achraf Hakimi”.

