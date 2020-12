Secolo XIX – Candreva-Ranieri, in arrivo la multa: lo strappo però va ricucito. Ecco la situazione

Antonio Candreva deve risolvere lo screzio creatosi con l’allenatore Claudio Ranieri. I due sono stati protagonisti di una lite che ha portato all’esclusione, dalla lista dei convocati, del laterale in prestito dall’Inter per la gara disputatasi ieri sera tra Hellas Verona e Sampdoria.

Come riporta il Secolo XIX, la volontà del giocatore e della società è comunque quella di chiarire la situazione e andare avanti insieme. Ci sono già stati contatti tra l’agente Pastorello e il ds blucerchiato Osti ma dovrà essere il calciatore a fare il primo passo.

Dalle scuse a Ranieri (con cui ha evitato due volte, con futili pretesti, il colloquio) per arrivare magari ad offrire una cena a tutta la squadra. Un gesto che però potrebbe non bastare per evitare la multa della società che sembra essere scontata. Intanto anche capitan Quagliarella potrebbe intervenire e recitare un ruolo cruciale nella mediazione tra Candreva e Ranieri.

