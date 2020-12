Il Giorno – Conferme sul main sponsor: arriverà dalla Cina. Zhang pronto ad accelerare

Il 2021 porterà in casa Inter un nuovo main sponsor dall’Asia che prenderà il posto di Pirelli sulla maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Il Giorno, nelle ultime ore sono state confermate tutte le voci.

Il presidente Steven Zhang ha vissuto quasi tutto il 2020 in Cina e ha impiegato diverso tempo a cercare nuovi investitori. Ci sono alcune trattative in ballo ma Suning non vuole fermarsi qui. Potrebbe infatti rendersi necessaria l’iniezione di equity fresco, cosa che non accade dal 2018 e la famiglia Zhang si è già resa disponibile. Poi ci sarà da definire il futuro dello stadio, cruciale per le sorti del club nerazzurro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<