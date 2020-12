Sky – Inter-Spezia, Vidal ci prova: Brozovic a rischio. Sanchez torna nel 2021

Dopo l’importantissima vittoria sul Napoli di Gattuso, l’Inter si è rimessa subito al lavoro in vista della sfida casalinga in programma domenica contro lo Spezia.

Come riportato da Sky Sport, Conte spera di poter recuperare qualche infortunato. Se il 2020 per Sanchez è finito e l’obiettivo sarà quello di farsi trovare pronto nelle prime partite del 2021, il tecnico nerazzurro potrebbe avere a disposizione Arturo Vidal: il centrocampista cileno farà di tutto per esserci ma è plausibile che Conti lo risparmi in vista della trasferta di Verona. Rischia anche Brozovic, uscito ieri per infortunio: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

