Sky – Palestra e terapie in piscina per Sanchez. Rientro nel 2021: nel mirino c’è il Crotone

Alexis Sanchez è già al lavoro per farsi trovare pronto ad inizio 2021. Come riportato da Sky Sport, lo staff medico nerazzurro ha predisposto un piano preciso per recuperare al meglio El Nino Maravilla in vista del nuovo anno.

Solo palestra e terapie in piscina al momento per iniziare il recupero dal risentimento all’adduttore sinistro accusato nella sfida contro il Cagliari. Sanchez salterà sicuramente Spezia e Verona, l’obiettivo è tornare a disposizione per le sfide contro Crotone e Sampdoria, in programma rispettivamente il 3 e 6 gennaio.

