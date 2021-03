Carnevali: “Inter-Sassuolo? C’è poco da dire, giusto rinviare la partita”

Non ha sollevato alcuna polemica Giovanni Carnevali nell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine di Tuttosport. L’amministratore delegato del Sassuolo, infatti, si è allineato perfettamente alla scelta comunicata già nella giornata di ieri da parte della Lega Serie A, la quale con ampio preavviso ha deciso di rinviare il match contro l’Inter che da calendario si sarebbe dovuto giocare domani sera a San Siro. Il dirigente neroverde, legato da un’ottima relazione con l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ha mostrato massima comprensione in questa situazione.

Le sue parole: “C’è poco da dire in realtà… se il numero dei giocatori dell’Inter è così ampio credo che sia giusto rinviare la partita, ma dobbiamo fare attenzione perché di questo passo si rischia anche di non finire il campionato. Con tutti questi casi il rischio c’è, anche perché andando avanti con la stagione incastrare le date diventa sempre più difficile. Ci è già capitato contro il Torino, è innegabile che questi rinvii e spostamenti ci creino problematiche, sia di programmazione ma anche sotto l’aspetto tecnico. Magari nel recupero contro i granata le scelte tecniche (sia nella formazione iniziale che nei cambi) sarebbero state diverse. Mi dispiace molto per quello che sta accadendo, per l’Inter così come prima per il Torino, di certo comunque c’è un protocollo che sta saltando. Noi abbiamo giocato mercoledì sapendo che dopo tre giorni ci sarebbe stata la partita con l’Inter. Speriamo che questo campionato si possa portare a termine. Recupero il 7? Non è ancora ufficiale”.

