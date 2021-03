Sospiro di sollievo per Conte: negativi tutti i tamponi, i casi per ora restano 4. Oggi nuovi test

Sospiro di sollievo per l’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo le positività di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, nei test effettuati ieri non sono emerse nuovi contagi.

Tutti i tamponi sono risultati negativi, oggi sono stati effettuati nuovi test e si dovrà attendere la giornata di domani per conoscere l’esito. Il pericolo ovviamente non è ancora del tutto scampato, la possibilità che emergano nuovi casi c’è. Dopo aver fatto il tampone molecolare tutti i giocatori, come previsto dalle indicazioni dell’Ats di Milano, sono tornati a casa.

