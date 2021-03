Nazionali, il Belgio convoca Lukaku. Martinez: “Valutiamo ogni giorno, speriamo possa raggiungerci”

Il Belgio, nonostante il documento dell’Ats di Milano che vieta ai giocatori dell’Inter di rispondere alle convocazioni delle Nazionali, per ora non rinuncia a Lukaku. Il ct Martinez ha inserito l’attaccante nerazzurro nella lista dei convocati:

Ecco le parole del ct Martinez in conferenza stampa su Lukaku: “Si tratta di una situazione normale durante la pandemia, è la vita attuale. Lukaku è isolato, valutiamo giorno per giorno. Resta da vedere se alla fine sarà in grado di partecipare agli impegni della nazionale. Spero saremo fortunati e che Lukaku possa raggiungere la nazionale”.

